Kataloonia siseminister: Barcelonas rahva hulka sõitnud kaubiku juhiks peetakse Younes Abouyaaqoubi

Uurijad usuvad, et neljapäeval Barcelonas rahva hulka sõitnud ja 13 inimest tapnud kaubikut juhtis politsei poolt tagaotsitav 22-aastane Marokos sündinud Younes Abouyaaqoub, teatas Kataloonia siseminister Joaquim Forn esmaspäeval. Abouyaaqoubi otsinguid laiendati üle Euroopa.

Hispaania politsei on otsinud 12 kahtlusalusest ainsana vabaduses viibivat Abouyaaqoubi mitu päeva, kuid seni ei olnud võimud rääkinud temast kui kaubikut juhtinud mehest, vahendab Reuters.

Kataloonia raadiojaama küsimusele, kas Abouyaaqoub oli kaubiku juht, vastas Forn: „See on üks uurimisliin. See on peamine liin. Kõik viitab sellele. Täna selgitame me tõendeid ja seda, miks me oleme sellele järeldusele jõudnud.“

Politsei korraldas ööl vastu esmaspäeva veel läbiotsimisi Ripollis, kus mitmed kahtlusalused elasid.

Teised arvatava 12-liikmelise terrorirakukese liikmed on vahistatud, politsei poolt maha lastud või hukkunud plahvatuses päev enne neljapäevast kaubikurünnakut.