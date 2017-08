Kataloonia rünnaku kahtlusaluse sõnul kavandati pommiplahvatust ka Sagrada Família kirikus

Eelmisel nädalal Kataloonias terrorirünnaku korraldanud ja 15 inimest tapnud terrorirakukese arvatav liige, 21-aastane Mohamed Houli Chemlal tunnistas teisipäeval, et džihadistid kavatsesid palju ulatuslikumaid rünnakuid, sealhulgas pommiplahvatust Barcelona kuulsas Sagrada Família kirikus.

Houli kinnitas seda, mida politsei oli järeldanud juba eelmisel nädalal: et enne Alcanaris ühes majas toimunud plahvatust, milles kaks vandenõulast hukkus, plaaniti suurejoonelist pommirünnakut, vahendab Guardian.

Üks plaanitud sihtmärk oli katalaani arhitekti Antoni Gaudí endiselt lõpetamata Sagrada Família kirik, mis on üks Barcelona sümboleid.

Lisaks Hispaania Aafrika rannikul asuvast enklaavist Melillast pärit ja Hispaania kodakondsust omavale Houlile käisid kohtu ees kolm Ripollis vahistatud meest: 27-aastane Mohammed Aallaa, kelle sinise Audiga sõitsid viis rakukese liiget otsa jalakäijatele rannikulinnas Cambrilsis, 30-aastane Marokos sündinud ärimees Sahal el Karib ja 27-aastane Driss Oukabir, kelle 17-aastane vend Moussa oli üks viiest mehest, kes Cambrilsi rünnaku käigus maha lasti.

Loe veel

Kohtuametnikud rääkisid Hispaania meediale ka seda, et Houli kinnitas uurijate kahtlustusi, et rakukese radikaliseeris ja organiseeris Ripolli imaam Abdelbaki Es Satty. 40. eluaastates Es Satty oli üks kahest Alcanari pommivabriku plahvatuses hukkunust. Houli rääkis, et Es Satty tahtis läbi viia enesetapurünnakut.

Mitmed surnud terroristide sugulased on rääkinud, et Es Satty püüdis edutult muuta neid usuliselt konservatiivsemaks. „Ta tahtis minuga rääkida ja ühel päeval hakkas ta mulle rääkima, et muusika kuulamine on halb,“ ütles üks sugulane Hispaania ajalehele El País. „Ma ütlesin, et ta ei teeks mulle ajupesu. Ta ei rääkinud minuga enam kunagi.“