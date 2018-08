Kataloonia president Quim Torra jagas Twitteris võltsitud fotot president Kaljulaidist

Foto, mida Torra jagas, on montaaž teisest fotost, millel Kaljulaid nõuab Venemaal vangis istuva Ukraina filmirežissööri Oleg Sentsovi vabastamist, vahendab Hispaania väljaanne E-Notícies.

„Seda fotot ei avalda ükski meediaväljaanne, aga mina panen selle siia. See on Eesti president Kersti Kaljulaid, kes nõuab poliitvangide vabastamist (Torra kasutab katalaanikeelset hashtag'i #PresosPolítics). See ei ole väike žest, see on esimene kord, kui rahvusvaheline võimukandja nõuab nende vabastamist,” kirjutas Torra.

Kommentaari on jagatud üle 3000 korra ja meeldivaks märgitud 3500 korda.

Estonian President @KerstiKaljulaid joined the flash mob of solidarity with Oleg Sentsov. Prisoner of Putin's regime is on hunger strike now. Yesterday I joined the protest in Kyiv and promised Oleg's friend to engage Estonian President into campaing #FreeSentsov pic.twitter.com/VtE5t1A3s3