Kataloonia president Puigdemont: iseseisvus kuulutatakse välja päevade jooksul

Kataloonia kuulutab iseseisvuse välja päevade jooksul, teatas autonoomse regiooni president Carles Puigdemont intervjuus BBC-le.

Esimeses intervjuus pärast pühapäevast iseseisvusreferendumit teatas Puigdemont, et Kataloonia valitsus tegutseb selle nädala lõpus või järgmise alguses.

Hispaania kuningas Felipe VI ütles eile oma kõnes, et referendumi korraldajad asetasid ennast väljapoole seadust, ning olukord Hispaanias on äärmiselt tõsine.

Küsimusele, mida ta teeks, kui Hispaania valitsus peaks sekkuma ja Kataloonia oma kontrolli alla võtma, vastas Puigdemont, et see oleks viga, mis muudaks kõike.

Puigdemonti sõnul ei ole praegu kontakte tema administratsiooni ja Madridi keskvalitsuse vahel.

Puigdemont ei olnud nõus Euroopa Komisjoni esmaspäevase avaldusega, mille järgi on Kataloonia sündmused Hispaania siseasi.

Puigdemont on varem öelnud, et soovib uut teineteisemõistmist Madridiga, kuid Hispaania valitsus on hoiatanud, et võib regiooni autonoomia peatada.