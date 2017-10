Kataloonia president peab kõne parlamendi ees, milles võib iseseisvuse välja kuulutada

Kataloonia president Carles Puigdemont on üha suurema surve all loobuda plaanist iseseisvus ühepoolselt välja kuulutada, kui ta täna regionaalparlamendi ees esineb.

Barcelona linnapea Ada Colau kutsus Puigdemonti ja Hispaania peaministrit Mariano Rajoyd kriisi deeskaleerima. Colau kutsus Puigdemonti iseseisvust mitte välja kuulutama ja Rajoyd välistama Madridist otsevalitsemise kehtestamise, vahendab BBC News.

„Ma palun neil mitte vastu võtta otsuseid, mis võiksid purustada võimaluse igasuguseks ruumiks dialoogile ja vahendamisele,“ ütles Colau. „See on kõige julgem tegu, mida nad võivad praegu teha.“

Hispaania opositsioonilise sotsialistliku partei juht Pedro Sánchez, kes on samuti Kataloonia iseseisvuse vastu, ütles Barcelonas ajakirjanikele, et toetab Madridi valitsuse tegevust igasuguste ühiskondliku harmoonia lõhkumise katsete korral, kui iseseisvus ühepoolselt välja kuulutatakse.

Suureneb ka majanduslik surve Kataloonia iseseisvuslastest juhtidele suurettevõtete peakorterite regioonist väljakolimise näol. Plaanist Madridi kolida teatasid infrastruktuurifirma Abertis, kinnisvaragrupp Inmobiliaria Colonial ja telekomiettevõte Cellnex. Samuti teatas Madridi kolimisest iseseisvuse väljakuulutamise korral kirjastusettevõte Grupo Planeta. Varem on teatanud Katalooniast väljakolimisest pangad CaixaBank ja Sabadell.

Loe veel

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli pressiesindaja teatas eile, et Merkel kinnitas telefonikõnes Rajoyga oma toetust Hispaania ühtsusele.

Prantsusmaa minister Nathalie Loiseau ütles, et kui iseseisvus välja kuulutatakse, seda ei tunnustata.

Euroopa Liit on öelnud selgelt, et kui Kataloonia peaks Hispaaniast eralduma, lakkab ta olemast Euroopa Liidu osa.

Kataloonia parlament pidi algselt kogunema eile, kuid selle blokeeris Hispaania põhiseaduskohus.

Käib äge spekuleerimine, mida Puigdemont võib parlamendi ees esinedes öelda. Ta võib paluda parlamendil iseseisvus välja kuulutada eelmisel kuul vastu võetud referendumiseaduse alusel, mis sunniks Hispaania valitsust kehtestama otsevalitsemise Hispaania põhiseaduse paragrahvi 155 järgi.

BBC andmetel kutsub Puigdemonti avaldus, mida see ka ei sisalda, esile 48-tunnise perioodi, mille jooksul peab parlament seaduse järgi iseseisvuse välja kuulutama. Puigdemonti erakonna esindaja ütles aga üleeile BBC-le, et plaan on iseseisvuse ühepoolse väljakuulutamiseni mitte välja minna ja teha selle asemel „sümboolne avaldus“.

Barcelonas on nii iseseisvuse poolt kui ka vastu toimunud suured meeleavaldused. Pühapäeval avaldas Hispaania koosseisu jäämise poolt meelt vähemalt 350 000 inimest.