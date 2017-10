Kataloonia politseijõud Mossos d’Esquadra andis korravalvuritele korralduse neutraalseks jääda

Kataloonia politseijõud Mossos d’Esquadra andis oma korravalvuritele korralduse regiooni väljakuulutatud iseseisvuse asjus neutraalseks jääda.

Et maandada pingeid, õhutas Mossos d’Esquadra oma korravalvureid käituma neutraalselt ega asuma kellelegi poolele, teatab Reuters sisedokumendile viidates.

On olnud kahtlusi selle kohta, kuidas Mossos d’Esquadra reageerib, kui antakse käsk Kataloonia president Carles Puigdemont ja tema valitsus tagandada.

Mossos d’Esquadra on lõhenenud umbusalduse tõttu iseseisvuse pooldajate ja vastaste vahel ning on võõrdunud Hispaania riigipolitseist. Mõned katalaanidest korravalvurid seisid iseseisvusreferendumi ajal riigipolitsei ja hääletajate vahel.

„Võttes arvesse, et tõenäoliselt suureneb kodanike kogunemiste ja meeleavalduste arv kogu territooriumil ning et on erinevate mõtetega inimesi, peame me meeles pidama, et meie vastutus on tagada kõigi julgeolek ja aidata neil toimuda ilma vahejuhtumiteta,” öeldakse memos.

Hispaania keskvalitsus tagandas lisaks Kataloonia valitsusele ka Mossos d’Esquadra ülema Josep Lluís Trapero.

Traperost sai iseseisvuslaste jaoks kangelane pärast seda, kui Mossos d’Esquadra võttis iseseisvusreferendumi ajal palju leebema hoiaku kui Hispaania riigipolitsei ja tsiviilkaardivägi.

Hispaania kohus keelas 16. oktoobril Traperol riigist lahkumise ja konfiskeeris tema passi. Trapero on uurimise all väidetava mässule õhutamise eest. Vahi alla teda siiski ei võetud.

Prokuratuuri sõnul jättis Trapero andmata käsu päästa riigipolitseinikud, kes olid lõksus ühes Barcelona hoones eelmisel kuul toimunud iseseisvusmeelsete meeleavalduse ajal.

Mõnede analüütikute sõnul on Kataloonias võimalikud vastasseisud tänavatel, kui Hispaania valitsus oma otsevalitsemist jõustab.

Iseseisvusmeelne organisatsioon Katalaani Rahvusassamblee (ANC) kutsus eile riigiametnikke üles mitte täitma Hispaania valitsuse korraldusi, kuid rõhutas, et vastupanu peab olema rahumeelne.