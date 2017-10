Kataloonia parlament koguneb Madridi kiuste neljapäeval

Kataloonia president Carles Puigdemonti palvel tuleb neljapäeval kokku regionaalne parlament, et arutada, kuidas reageerida keskvalitsuse otsusele võtta piirkonnalt autonoomia.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy teatas laupäeval, et valitsus otsustas toetada põhiseaduse 155. artikli käivitamist ehk piirkonnalt autonoomia võtmist ja selle parlamendi laialisaatmist.

Ta kutsus kataloonlasi üles rahule ja mõistvale suhtumisele, öeldes, et valitsusel ei jäänud teist võimalust ning seesugune otsus aitab tagada majanduslikku stabiilsust ja hoida alal töökohti.

Kataloonia kõrgeima seadusandliku esindusorgani spiiker Carme Forcadell ütles otsuse järel, et see on „de facto coup d’état“ ehk riigipööre olenemata õiguslikust alusest.

„Valitsusjuht Rajoy tahab, et Kataloonia parlament lõpetaks olemast demokraatlik parlament, ja me ei luba sellel juhtuda,“ ütles Forcadell. „Me oleme pühendunud seadusandliku võimu suveräänsuse kaitsmisele.“