Kataloonia parlamendile esitati vabariigi väljakuulutamise otsuse-eelnõu

Kataloonia parlamendi iseseisvusmeelsed jõud esitasid otsuse-eelnõu iseseisva vabariigi väljakuulutamise kohta, vahendab Associated Press.

Valitseva koalitsiooni Junts pel Sí (Koos Jah’i Eest) ja nende liitlase, vasakäärmusliku erakonna CUP eelnõus öeldakse: „Me asutame Katalaani Vabariigi demokraatliku ja sotsiaalse õigusega iseseisva ja suveräänse riigina.”

Junts pel Sí’l ja CUP-il on Kataloonia parlamendis väike enamus, mis teoorias võimaldab otsuse täna vastu võtta.

Vastu on kogu opositsioon ning mõned opositsioonilised parlamendiliikmed on öelnud, et boikotivad hääletust.