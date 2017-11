Kataloonia parlamendi spiikrile määrati vahi alt vabastamiseks kautsjon

Hispaania ülemkohtu kohtunik Pablo Llarena teatas, et Kataloonia parlamendi endine spiiker Carme Forcadell võidakse uurimise ajaks vabastada kautsjoni vastu.

Forcadelli hoitakse vahi all, kuni makstakse ära 150 000 euro suurune kautsjon. Veel neljale endisele parlamendiliikmele määrati 25 000 euro suurused kautsjonid, vahendab BBC News.

Kõik nad on uurimise all süüdistatuna mässus ja mässu õhutamises seoses Kataloonia iseseisvuse ühepoolse väljakuulutamisega.

Viies endine parlamendiliige, kes on samuti uurimise all, vabastati teatud tingimustel, aga ilma kautsjonita.

„Kõik süüdistatavad... on väljendanud, et nad kas loobuvad tulevasest poliitilisest tegevusest või, need, kes jäävad tegevaks, teevad seda loobudes igasugusest tegevusest väljaspool põhiseaduse raamistikku,” kirjutas Llarena oma otsuses.

Kataloonia valitsuse kaheksa tagandatud liiget viibivad juba varem eeluurimisvangistuses.

Taotletakse ka viie ülejäänud valitsuse liikme, sealhulgas president Carles Puigdemonti väljaandmist Belgiast. Sealne kohtunik ei ole veel otsustanud, kas Euroopa vahistamismäärus täide viia.

Puigdemont on Belgias kautsjoni vastu vabastatud ja peaks ilmuma kohtu ette 17. novembril.