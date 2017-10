Kataloonia parlamendi spiiker: autonoomia võtmine on de facto riigipööre

Forcadelli sõnutsi on katalaanid pühendunud „seadusandliku võimu suveräänsuse kaitsmisele“ ega kavatse nõustuda peaminister Mariano Rajoy tüüritavast keskvalitsusest tulevate korraldustega, mis on tema meelest „löök demokraatiale“, vahendab uudisteagentuur AP.

„Valitsusjuht Rajoy tahab, et Kataloona parlament lõpetaks olemast demokraatlik parlament, ja me ei luba sellel juhtuda,“ ütles Forcadell täna õhtupoolikul kohaliku telekanali vahendusel.

Loe veel

„Just sellepärast tahame oma riigi kodanikele saata sõnumi tugevusest ja lootusest,“ lisas ta. „Me andsime täna vande kaista Kataloonia parlamendi suveräänsust pärast kõige tõsisemat rünnakut siinsetele institutsioonidele pärast nende taastamist 1980. aastatel.“

Täna õhtul kogunes Kataloonia linnade tänavatele suveräänsusele toetust avaldama sadu tuhandeid inimesi. Juba ainuüksi Barcelonas tuli välja pea pool miljonit inimest.

Kataloonia president Carles Puigdemont ütles täna õhtul sündmusi kommenteerides, et Hispaania otsus on rängim rünnak piirkonna pihta pärast kindral Francisco Franco diktatuuri.

Ta kutsus kokku parlamendi erakorralise istungi, et arutada, kuidas Madridile vastata.

Catalan president says Spanish govt measures to take powers from Catalan administration are worst attacks on region since reign of Franco

— Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) October 21, 2017