Kataloonia lubab kuulata oma rahva tahet, mitte korraldusi Madridist

Kataloonia välisministeeriumi pressiesindaja Raul Romeva ütles täna, et piirkondlik valitsus ei kavatse järgida peaminister Mariano Rajoy korraldusi, vaid ainult kuulata oma rahva tahet.

Institutsioonidel, sh politseil, tuleb järgida demokraatlikul teel valitud Kataloonia valitsuse korraldusi, ütles Romeva.

Tema sõnul ei saa Euroopa Liidu demokraatiat usaldada, kui see lubab hakata Madridil Katalooniat otsevalitsema. „Kuidas saab Euroopa Liit olla usaldusväärne, kui ta lubab millelgi sellisel juhtuda?“ küsis ta, märkides: „sest mida ma teile ütlen, on see, et Kataloonia rahvas ei lase sel juhtuda.“

Hispaania asepeaminister Soraya Sáenz de Santamaría ütles aga täna, et alates laupäevast, mil valitsuskabinet otsustas toetada piirkonnalt autonoomsuse võtmist, pole neil kohalike võimudega olnud mingit kontakti.

Valitsus võib valida üheainsa esindaja Katalooniat valitsema, uskus ta.

Santamaría sõnul jääb Kataloonia juht Carles Puigdemont oma seni seadusest tulenevast võimust ilma ega saa enam palka, kui parlament vastab valitsuse palvele ja annab sekkumisele heakskiidu.