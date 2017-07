Kataloonia lubab iseseisvuse välja kuulutada 48 tundi pärast referendumit

Kataloonia iseseisvusmeelsed liidrid astusid teisipäeval üha tulisemalt vastamisi Hispaania keskvalitsusega, kui avaldasid esialgse versiooni seadusest, mis näeb ette iseseisvusreferendumi korraldamise Madridi nõusolekuta 1. oktoobril.

Iseseisvusmeelsed jõud eesotsas Kataloonia president Carles Puigdemontiga tegid avalikuks versiooni „enesemääratlemise referendumi seadusest“, mis näeb „jah“-i võidu korral ette iseseisvuse väljakuulutamise 48 tunni jooksul pärast hääletust. Kui võidab „ei“, korraldatakse uued kohalikud valimised.

Ka ei sea seadus referendumi siduvaks olemisele ka mingit minimaalset osalusprotsenti, kuigi keskvalitsuse rõhutab, et see on tingimustest hoolimata ebaseaduslik.

2014. aastal läbi viidud mittesiduval hääletusel oli iseseisvuse poolt 80% valimaskäinutest.

„Katalaanid on suveräänne subjekt ja seega omavad õigust otsustada oma poliitiline staatus vabalt ja demokraatlikult,“ seisab seaduses, mis läheb otseselt vastuollu Hispaania konstitutsiooni ja konstitutsioonikohtu arvamusega.

„Tegemist oli teatega coup d’état'st,“ ütles eile ajakirjanikele konservatiivse peaministripartei juht Xavier García Albiol. Valitsusjuht Rajoy kabinet on lubanud teha seaduslikult kõik, et referendumit vältida.