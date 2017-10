Kataloonia juht: ma juba olengi vaba riigi president! Iseseisvus kuulutatakse välja tuleval esmaspäeval

Kataloonia juht Carles Puigdemont ütleb, et tunneb end juba iseseisva riigi presidendina ning ametlikult kuulutatakse iseseisvus välja tuleval esmaspäeval.

Reuters kirjutab, et esmalt koguneb esmaspäeval sealne parlament, misjärel antakse riigi staatusele ametlik käik. Kataloonide valitsust esindav advokaat märkis, et ollakse valmis vahistamisteks, ent see pidurit ei tõmba.

Katalaanide riigipea Carles Puigdemont sõnas Saksamaa väljaandele Bild, et ta tunneb end juba iseseisva riigi presidendina. "Riigis, kus miljonid inimesed tegid tähtsa otsuse," lisas ta.

Ta sõnas, et kuna Hispaania valitsus pole koostöövalmis, siis muud varianti pole, kui nüüd vastuseisust hoolimata iseseisvus välja kuulutada.

Puigdemont ütles, et Hispaania valitsus laseb poliitilisi oponente vahistada, tõkestab meediaväljaannete tööd ning blokeerib internetisaite, see viitavat tema hinnangul autokraatiale.