Kataloonia iseseisvuslased kutsuvad referendumipäeval rahumeelselt järjekorras seistes protestima

Kataloonia iseseisvuslased kutsusid oma toetajaid üles trotsima Hispaania jõupingutusi pühapäevase iseseisvusreferendumi blokeerimiseks, õhutades tulema rahumeelselt valimisjaoskondade juurde, mis politseil on kästud suletuna hoida.

Iseseisvusmeelsed organisatsioonid Kataloonia Rahvusassamblee (ANC) ja Omnium teatasid eile, et inimesed peaksid moodustama järjekorrad, kui leiavad, politsei valvad valimisjaoskondi. Kardetakse, et pettumus võib vallanduda tänavarahutustes, vahendab Reuters.

Madridi võimud on kuulutanud referendumi põhiseadusevastaseks ja andnud politseile käsu tagada, et mingeid hääli ei antaks.

ANC ja Omniumi teatel peaks Kataloonia prioriteet pühapäeval olema vastutustundliku ja ühtse näo näitamine maailmale, isegi kui see tähendaks pikkade järjekordade moodustamist ilma tegelikult hääletamata.

„Rahumeelne vastupanu, null vägivald… Kui te ei pääse valimisjaoskondadele ligi, ei peaks te mingil juhul vastama vägivallaga,“ teatas ANC oma liikmetele saadetud sisedokumendis. „Eelkõige pidage meeles, et see ei ole meeleavaldus, vaid hiiglaslik järjekord. Pilt miljonitest järjekorras inimestest, valimissedel käes, on mõjusam.“

Hispaania teistest regioonidest on Katalooniasse toodud umbes 4000 riigipolitseinikku, kes peavad hääletuse ära hoidma ja korra tagama. Nendega ühineb 5000 Kataloonias baseeruvat riigipolitseinikku ja 17 000 kohaliku politseiorganisatsiooni Mossos d’Esquadra liiget.

Mossos on teatanud, et käsk sulgeda valimisjaoskonnad suurendab meeleavaldajate ja politsei vaheliste kokkupõrgete riski.

Pärast kõrgemate julgeolekuametnike kohtumist Barcelonas kinnitas Hispaania siseministeeriumi nooremminister José Antonio Nieto, et mingit hääletamist ei lubata, kuid valitsus ei takista inimestel meelt avaldada.

„Pühapäeval on võimalik pidutseda, igaüks erineval viisil, piknikuga või demonstratsiooniga, ja väljendada tundeid, aga seadusi ei rikuta,“ ütles Nieto pressikonverentsil.