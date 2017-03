Kas Vene valitsus on kunagi püüdnud USA valimistulemusi mõjutada? Putin: lugege huultelt: no

Venemaa president Vladimir Putin esines Arhangelskis toimunud foorumil „Arktika – dialoogi territoorium“, kus mööda ei saadud ka Vene häkkerite USA valimistesse sekkumise teemast.

Teema tõstatas diskussiooni moderaator, USA telekanali CNBC saatejuht Geoff Cutmore, vahendab Vesti.ru.

„Ma teadsin, et sellega asi lõpeb,“ ütles Putin. „Ma ei tahaks üldse, et see positiivne, mis kujuneb Arktika küsimusi arutades, muudetaks siinsamas, sellel foorumil, Vene-Ameerika kahepoolsete suhete probleemideks. Aga austusest teie vastu, austusest teie kompanii vastu, mis ilmselt andis teile sellise korralduse, olen ma lihtsalt sunnitud teie tahtmise järgi talitama. Esiteks tahan ma teid tänada selle eest, et te seda probleemi tõstatades ütlesite, et on olemas Ukraina ja Krimmi probleem, nagu eraldasite Krimmi ja Ukraina, ja see on õige. Nüüd teie küsimuse sisu kohta. Me tajume Ühendriike ja suhtume neisse kui suurriiki, kellega me tahame luua väga heatahtlikud, partnerlikud suhted. Kõik ülejäänu on väljamõeldised Venemaa kohta ja provokatsioon. Kõike seda kasutatakse Ameerika sisepoliitilise päevakorra jaoks.“

„Ma tahan selgelt aru saada ja selgelt väljendada järgmist: kas teie, Venemaa valitsus, ei ole kunagi üritanud mõjutada valimiste tulemusi USA-s?“ küsis Cutmore. „Ja tõendeid selle kohta ei avastata?“

„Lugege huultelt: no,“ vastas Putin.