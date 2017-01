Kas Trumpi kaitses valekätega ihukaitsja, automaat põues?

Donald Trumpi ametissevannutamise tseremoonial möödunud reedel pälvis paljude internetikasutajate tähelepanu üks kiilakas ihukaitsja, kelle käed olid mitu minutit kõndides täpselt ühes asendis. Arvatakse, et need olid võltskäed, et ta saaks mantli all automaati laskevalmis hoida.

Kui Trump kõndis Kongressi hoonest piki Pennsylvania avenüüd Valge maja juurde, kõndis tema kannul kiilakas, kange olekuga ihukaitsja, kelle käed ei liikunud, kirjutas The Sun.

Vandenõuteoreetikud arvasid, et need olid kunstkäed ja tegelikult oli ihukaitsjal mantli all automaat ja tal oli näpp kogu aeg päästikul. Samas väitsid mõned internetikasutajad, et nemad nägid mehe sõrmi tõmblemas, lisaks pole seni teateid, et ihukaitsjad kasutaksid võltskäsi.

Samas väitsid teised siiski, et mehel oli automaat mantli all. Isegi automaadi tüüpi pakuti, nimelt leidsid mitmed kommentaatorid, et see on ilmselt Belgia päritolu FN-P90, mida USA presidendi ihukaitse kasutada armastab.