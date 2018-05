Kas Trumpi ja Kimi tippkohtumine on ohus? Põhja-Korea on närviliseks muutunud

Põhja-Korea ähvardas eile oma liidri Kim Jong-uni ja USA presidendi Donald Trumpi tippkohtumise ära jätta.

Ühtlasi loobus sõjakas väikeriik tänaseks planeeritud kohtumisest Lõuna-Korea esindajatega, mis pidi toimuma kahe riigi piiril.

Kõige eelneva põhjus: Põhja-Koreale ei meeldi sugugi USA ja Lõuna-Korea ühised õppused, mis algavad reedel ja toimuvad kord aastas.

Põhja-Korea leiab, et õppused on provokatsioon, sest seal harjutatakse rünnakut nende vastu. Jong-uni valitsus on selle vastu ka enne tugevalt (sõnaliselt) välja astunud.

USA välisministeeriumi esindajad väidavad, et pole saanud Põhja-Korealt ametlikku teadet Trumpiga kohtumise ärajätmise kohta.

Kimi ja Trumpi tippkohtumine peaks toimuma 12. juunil, põhiteemaks Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogramm.