Kas ajaloo üks suurimaid müsteeriume laheneb? Venelased lubavad Hitleri kolba kildu uurida

Siiani on neid, kes ei usu, et Adolf Hitler vastu Teise maailmasõja lõppu end Berliinis punkris tappis.

Iltalehti kirjutab, et ametlikel andmetel sooritas Hitler 30. aprillil 1945 püstolilasu läbi enesetapu. Ta oli siis 56-aastane. Nõukogude väed olid tema salapunkrist vaid mõne kvartali kaugusel. Lisaks Hitlerile tappis end ka tema naine Eva Braun. Abielu sõlmiti kõigest päev varem.

Teadaolevalt matsid Saksa sõjaväelased Hitleri ja Brauni laibad punkri kõrvale aeda. Vene väed väitsid hiljem, et nad leidsid Hitleri surnukeha, kaevasid selle üles ning matsid selle omakorda salastatud kohta. 1970. aastal kaevati jäänused üles ning põletati. Tuhk visati jõkke.

Siiski on liikunud ohtralt vandenõuteooriaid, mis räägivad, et Hitler ei tapnud end. Kuuldavasti utsitas neid ka Jossif Stalin isiklikult, kuna tahtis, et legend kõige kurja juurest ehk suurimast vaenlasest elaks. Üks teooria räägib, et Hitler pääses allveelaevaga, millega sõideti Prantsusmaa kaudu edasi Lõuna-Ameerikasse, kus seadsid end sisse paljud Hitleri käsilased.

Mis puutub ametlikku surmaversiooni, siis selle kinnituseks jätsid venelased alles killukesed Hitleri kolbast, mis otsesõnu kogusid tolmu ühes Venemaa arhiivis.

2009. aastal viidi USA teadlaste poolt läbi DNA test, mis paljastas, et üks kild ei kuulu Hitlerile, vaid alla 40-aastasele naisterahvale. Venelased seda ei uskunud. Nüüd aga olla venelased nõus, et testitakse ka teist kildu, mis väidetavalt pärit Hitleri kolbast.

Tõsi, tulemuste adekvaatsus pannakse hiljem ilmselt uuesti küsimärgi alla, kuna testi viivad läbi Venemaa teadlased ise.