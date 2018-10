Karjala Kannasele ehitatakse vormelirada, mille jäljed viivad otse Putinini

Ringraja territooriumi omanik ja ehitustööde eest põhivastutuse kandja on ettevõte nimega Amarilis, mille omanik Pavel Zaitsev kuulub Putini „varahoidjateks” nimetatud Gennadi Timtšenko ja Pjotr Kolbini lähedaste äripartnerite hulka.

Vene meedia teatel on ringrajaprojekti maksumus 11 miljardit rubla ehk praeguse kursi järgi umbes 145 miljonit eurot. Raja profiili on joonestanud legendaarne vormel 1 radade kavandaja, sakslane Hermann Tilke. Ta on kavandanud ringraja ka Sotšisse, aga ka Shanghaisse ja Singapuri.

Esialgu ei kavandata Karjala Kannasele siiski vormel 1 võistlusi, sest muu infrastruktuur ja vaid 6000 kohta pealtvaatajatele seda ei võimalda.

Portaali Minibiz.ru andmetel on rajale lubatud FIA teine staatus, mis tähendab, et seal võidakse korraldada kõiki muid võistlusi peale vormel 1. Sosnovo rajooni juht Sergei Minitš teatas portaalile Lenoblinform, et rajal hakatakse korraldama rallikrossi ja drifting’u võistlusi.

Tilke on Vene meediale öelnud, et rada ise sobiks ka vormel 1 võistlusteks. Mitmed Vene väljaanded annavad mõista, et raja finantseerijate eesmärk on siiski vormel 1 kõlbulikkuse saavutamine tulevikus.