Kariibi mere saared valmistuvad orkaan Irma saabumiseks

Orkaan Irma on klassifitseeritud neljanda kategooria tormiks ning hoiatused on antud mitmele Kariibi mere saarele.

Orkaanis on püsiv tuule kiirus kuni 61 meetrit sekundis ning tõenäoliselt see tugevneb järgmise 48 tunni jooksul, teatas USA rahvuslik orkaanikeskus (NHC), vahendab BBC News.

Irma tabab tõenäoliselt Tuulealuseid saari, põhjustades üleujutusi, eluohtliku tugevusega tuuli ja paduvihma.

Eriolukorra on välja kuulutanud ka USA Florida osariik.

Irma peaks jõudma Tuulealustele saartele Puerto Ricost idas teisipäeva õhtuks või kolmapäeva hommikuks kohaliku aja järgi, teatas NHC. Torm liigub kiirusega 20 kilomeetrit tunnis.

Mõnedes põhjapoolsetes piirkondades võib maha sadada kuni 25 sentimeetrit vihma ja veetase võib tõusta kuni kolm meetrit üle normaalse taseme.

Eriolukorra on välja kuulutanud ka Puerto Rico ja on aktiveerinud rahvuskaardi. Kuberner Ricardo Rossello teatas hädapäraste varjupaikade avamisest, mis võivad majutada kuni 62 000 inimest. Koolid on teisipäeval suletud.

Poodides tekkisid pikad järjekorrad, kui inimesed varusid vett, toitu, patareisid, generaatoreid ja muud.

Orkaanihoiatus on antud Antigua ja Barbudale, Anguillale, Montserratile, St. Kitts ja Nevisele, St. Martinile, Sint Maartenile, St. Barthélemyle, Sabale, St. Eustatiusele, Puerto Ricole, Briti Neitsisaartele ja USA Neitsisaartele. Orkaani tingimusi on oodata järgmise 36 tunni jooksul.