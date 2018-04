Kantsler Kurz: Balti riikidel on ajaloo tõttu Venemaaga teine suhe kui Austrial, aga mõlemaid tuleb mõista

Liidukantsler Sebastian Kurz ei ole nõus hinnangutega, et Austria on ennast rahvusvaheliselt isoleerinud ja lõhkunud Euroopa Liidu ühise rinde, otsustades Vene diplomaate riigist mitte välja saata.

„See ei ole lihtsalt õige,” ütles Kurz eile õhtul telesaates „Puls 4 Arena”, vahendab Austria uudisteagentuur APA.

Kurzi sõnul väljendas Austria oma solidaarsust Suurbritanniaga ja mõistis Venemaa hukka „suure tõenäosusega mürgirünnaku eest vastutav olemise eest”. Kurz lisas, et Austria toetas ka Euroopa Liidu suursaadiku Moskvast tagasi konsultatsioonidele kutsumist.

Diplomaatide väljasaatmise osas ei saa aga Kurzi sõnul ühtsest Euroopa Liidu liinist rääkida, sest „umbes kolmandik riikidest” otsustas teisiti, sealhulgas ka Austria. Põhjustena nimetas Kurz Austria puhul neutraalsust ja seda, et Viin on paljude rahvusvaheliste organisatsioonide peakorterite asupaik. Lisaks sellele on Austria Kurzi sõnul traditsiooniline sillaehitaja Venemaaga, olles samas kindlalt läände ankurdatud. Kurzi väitel valitseb selles osas Austrias erakondade vaheline konsensus.