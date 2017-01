Kanadas Quebeci linna mošees toimus tulistamine, milles hukkus vähemalt viis inimest

Viis inimest hukkus pärast seda, kui relvastatud mehed avasid tule Quebeci linna mošees. Mošee juhi sõnul toimus tulistamine õhtuse palvetamise ajal, vahendab Reuters.

Tunnistaja ütles Reutersile, et kolm relvastatud meest avasid tule umes 40 inimese pihta, kes viibisid Quebeci linna islami kultuurikeskuses. Politsei tugevdas julgeolekumeetmeid mošee ümber ning kinnitas, et tulistamine tõepoolest toimus. Quebecki politsei pressiesindaja ütles, et lisaks hukkunutele on ka palju kannatanuid.

Politseil õnnestus tabada kaks tulistamises kahtlustatavat.

Kohalik ajaleht Le Soleil kirjutab, et üks kahtlusaluseid on 27-aastane mees kellel oli AK-47 automaatrelv. Politsei siiksi üksikasju ei avalda.

"Miks see toimub siin? See on julm," ütles mošee juht Mohamed Yangui.

Yangui, kes ei viibinud mošees tulistamise hetkel ütles, et ta sai meeletuid kõnesid inimestelt, kes olid õhtusel palvusel.

Ta ei tea, kui palju inimesi sai vigastada ja oskas öelda vaid seda, et nad olid viidud erinevatesse haiglatesse üle Quebeci.