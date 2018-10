Kanadas muutus meelelahutuslik kanepi omamine ja tarvitamine tänasest seaduslikuks

Kanepi seadustamine on Kanada peaministri Justin Trudeau 2015. aasta valimislubaduse täitmine. Trudeau on väitnud, et seadused, mis kanepi tarvitamise keelavad, on olnud ebaefektiivsed, võttes arvesse, et kanadalased on ühed maailma suuremad kanepitarvitajad. Uus seadus on Trudeau sõnul mõeldud kanepi alaealistest ja tulu kurjategijatest eemal hoidmiseks.

Kanada föderaalvalitsus ennustab, et kogub kanepimüügilt maksudena 400 miljonit dollarit aastas.

Täiskasvanutel on lubatud osta kanepiõli, seemneid ja taimi ning kuivatatud kanepit litsentseeritud tootjatelt ja edasimüüjatelt ning omada avalikult kuni 30 grammi (ühe untsi) kuivatatud kanepit või selle ekvivalenti.

Karistused rikkumiste eest on karmid. Kui jäädakse vahele kanepi müügiga alaealisele, võib ähvardada kuni 14-aastane vanglakaristus.