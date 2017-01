Kanadas jäi reisilennuki purjus piloot enne väljalendu kokpitis magama

Kanada politsei esitas süüdistuse Sunwing Airlinesi piloodile, kes leiti väidetavalt enne lendu kokpitist alkoholiunne suikununa.

Politsei teatel oli Boeing 737-s 99 reisijat ja kuus meeskonnaliiget. Lennuk pidi lendama Calgaryst Regina ja Winnipegi kaudu Mehhikosse Cancúni, vahendab Associated Press.

Enne õhkutõusmist teatati, et lennuki kapten käitub kummaliselt. Politsei väidab, et teine piloot leidis kapteni oma istmelt kustununa.

„Nad leidsid ta ismelt kössi tõmbununa. Tema oli kapten,“ ütles Calgary politsei esindaja Paul Stacey pressikonverentsil.

Stacey sõnul oli kahtlusaluse veres kolm korda rohkem alkoholi kui seadusega lubatud.

„Et tema süsteemis on nii palju alkoholi, kui tal on, oodatakse, et ta veidi kaineneks, enne kui rahukohtusse läheb,“ teatas Stacey.

Sunwing Airlinesi pressiesindaja Janine Massey kiitis ülejäänud meeskonda olukorras õige tegutsemise eest.