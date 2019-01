Kanadalane mõisteti Hiinas narkootikumide smugeldamise eest surma

„Ma ei ole narkosmugeldaja. Ma tulin Hiinasse turistina,” ütles Schellenberg enne kohtuotsuse teatavaks tegemist.

Hiina ja Kanada suhted on järsult halvenenud pärast Mengi vahistamist Vancouveris 1. detsembril.

Kanada kohus vabastas Mengi hiljem kautsjoni vastu, aga ta on jälgimise all ja peab kandma elektroonilist jalavõru.

Mengi, kes on Huawei asutaja tütar, süüdistatakse USA-s ettevõtte tütarfirma Skycomi kasutamises Iraani-vastastest sanktsioonidest möödahiilimiseks aastatel 2009-2014. Meng eitab igasuguse kuriteo toimepanemist ja on teatanud, et vaidlustab kõik süüdistused.

Pärast Mengi vahistamist pidas Hiina kinni veel kaks Kanada kodanikku. Endist diplomaati Michael Kovrigit ja ärimeest Michael Spavorit süüdistatakse Hiina riikliku julgeoleku kahjustamises.

Hiina on eitanud, et Kovrigi ja Spavori vahistamine on seotud Mengi juhtumiga, aga paljud analüütikud peavad seda hammas hamba vastu tegutsemiseks.

Hiina hakkas äkki ka tõsiselt vaeva nägema Schellenbergi juhtumi rahvusvaheliselt esile tõstmiseks, astudes ülimalt ebatavalise sammu – kutsudes välisajakirjanikud kohtusse.

Vaatamata kanadalase kinnitustele, et ta on süütu, kestis kohtuprotsess vaid ühe päeva ning surmaotsus tehti teatavaks vaevalt tund pärast istungi lõppu.