Kanada ususekti endine juht mõisteti süüdi 25 naise pidamises

Kanada polügaamse ususekti kaks endist juhti, 60-aastane Winston Blackmore ja 53-aastane James Oler mõisteti esmaspäeval pärast aastakümnete pikkust võitlust mitmenaisepidamises süüdi.

Blackmore’i ja Oleri mõistis süüdi Briti Columbia ülemkohtu kohtunik Sheri Ann Donegan, kes ütles, et on selged tõendid, et Blackmore on korraga abielus 25 naisega ja Oler viiega, vahendab Associated Press.

Blackmore ei ole kunagi eitanud paljude naiste omamist oma usuliste veendumustega kooskõlas, mis kutsuvad üles „taevalikeks“ abieludeks. Blackmore’i advokaat Blair Suffredine on öelnud, et Blackmore vaidlustab Kanada polügaamiaseaduste põhiseaduslikkuse, kui ta süüdi mõistetakse.

„Ma olen süüdi oma usu järgi elamises ja see on kõik, mida ma täna ütlen, sest ma ei ole seda kunagi eitanud,“ ütles Blackmore pärast kohtuotsuse langetamist. „27 aastat ja kümneid miljoneid dollareid hiljem on kõik, mida me oleme tõestanud, see, mida me pole kunagi eitanud. Ma ei ole kunagi eitanud oma usku. See on see, mida me ootasime.“

Blackmore’ile ja Olerile esitati süüdistus juurdluse raames, mida alustati esimest korda 1990. aastate alguses.

Kanada seaduste järgi on maksimaalne karistus polügaamia eest viieaastane vangistus. Karistus määratakse meestele hiljem.

Blackmore ja Oler kuuluvad Viimsepäeva Pühakute Jeesuse Kristuse Fundamentalistlikku Kirikusse, mis on mormoonidest lahku löönud sekt, mille peamine baas asub USA-s Utah’ ja Arizona osariigi piiril.

Oler valiti Kanadas asuva Bountifuli kogukonna juhiks pärast Blackmore’i väljaheitmist 2002. aastal prohvetiks ja juhiks peetud Warren Jeffsi poolt. Võimude väitel juhib Jeffs sekti endiselt Texase vanglast, kus kannab eluaegset karistust alaealiste tüdrukute seksuaalse kuritarvitamise eest.