Kanada tahab järgmise kolme aasta jooksul vastu võtta veel miljon sisserändajat

„Suuresti tänu uustulnukatele, keda me oleme kogu ajaloo jooksul vastu võtnud, on Kanada arenenud tugevaks ja elavaks riigiks, mida me kõik naudime,” ütles Hussen, vahendab ABC News. „Sisserändajad ja nende järeltulijad on andnud Kanadale mõõtmatu panuse ja meie tuleviku edu sõltub jätkuvast tagamisest, et nad oleksid teretulnud ja hästi integreeritud.”

40. eluaastate alguses Hussen põgenes Kanadasse sõjast räsitud Somaaliast, kui oli 16-aastane.

Et võtta vastu miljon sisserändajat järgmise kolme aasta jooksul, peab Kanada vastu võtma umbes 350 000 inimest aastas, mida on ümmarguselt üks protsent elanikkonnast.

„Kanada on juhitud migratsiooni maailma liider sisserändeprogrammiga, mis põhineb mittediskrimineerivatel põhimõtetel, mille puhul hinnatakse välisriikide kodanikke rassile, kodakondsusele, etnilisele päritolule, värvile, usule või soole tähelepanu pööramata,” kirjutas Hussen.

Praegu on üks viiest kanadalasest sisserändaja. Alates 1990. aastast on Kanadasse saabunud üle kuue miljoni inimese.