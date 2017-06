Kanada snaiper lasi islamisti maha rekordilise 3,5 kilomeetri kauguselt

Kanada kaitseministeeriumi kinnitusel lasi nende erijõudude üksuse Joint Task Force 2 snaiper Iraagi aladel eelmisel kuul Islamiriigi võitleja maha peaaegu 3,5 kilomeetri kauguselt.

Tegemist on ajaloo pikima ametliku kinnituse saanud surmalasuga, vahendab uudistekanal BBC.

Kanada snaiper tegi lasu kõrghoone katuselt ja see tabas sihtmärki väidetavalt kümne sekundiga.

Ta kasutas snaiperpüssi McMillan TAC-50.

„Antud lask nurjas Islamiriigi rünnaku Iraagi julgeolekujõududele,“ ütles armee allikas ajalehele The Globe and Mail. „Selle asemel, et heita pomm, mis võib tappa piirkonnas tsiviilelanikke, on see väga täpne jõurakendus, ja kuna see tuli nii kaugelt, ei olnud vastastel õrna aimugi, mis juhtus.“

Väidetavalt võeti ajalooline lask ka video peale, mis võimaldas allikatel selle toimumises veenduda.

Kanadalane purustas sellega eelmise rekordiomaniku, briti relvajõudude snaipri Craig Harrison lasu, kes saatis vastase teise ilma 2,4 kilomeetri kauguselt. Harrison kasutas 2009. aastal Talibani ründaja tapmiseks optilise sihikuga vintpüssi L115A3.