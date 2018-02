Kanada senat kiitis heaks sooneutraalse paranduse riigi hümni tekstis

Kanada senat kiitis heaks seaduseelnõu, mis muudab riigi hümni ingliskeelse versiooni sõnad sooneutraalseks. Seadus ootab nüüd jõustumiseks kindralkuberneri kuninglikku nõusolekut.

Kanada rahvushümnis „O Canada” asendatakse sõnad „in all thy sons” („kõigis sinu poegades”) sõnadega „in all of us” („kõigis meis”), vahendab BBC News.

2016. aastast pärit seaduseelnõu jäi vahepeal senatis selle vastu võidelnud konservatiivide tõttu toppama, kuid kiideti eile siiski heaks.

Konservatiivid, kellel oli siis parlamendis enamus, hääletasid samasuguse plaani 2010. aastal maha.

Uue eelnõu esitas 2016. aastal kõigepealt liberaalist parlamendiliige Mauril Bélanger, kellel diagnoositi raske haigus ja kes samal aastal suri.

Alates 1980. aastast, kui „O Canada” sai riigi ametlikuks hümniks, on esitatud 12 eelnõu sõna „sons” („pojad”) eemaldamiseks. Kõik katsed on seni läbi kukkunud.

Grupp naisi, kelle hulgas on kirjanik Margaret Atwood ja endine peaminister Kim Campbell, kes alustasid uut kampaaniat 2013. aastal, teatasid, et „O Canada” sõnade muutmine tähendaks kõigi kanadalaste võrdõiguslikkuse tunnustamist.

„O Canada” on algselt loodud prantsuskeelsetele sõnadele.