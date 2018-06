Kanada senat kiitis heaks lõõgastumisotstarbelise marihuaana legaliseerimise

Kanada senat hääletas eile lõõgastumisotstarbelise marihuaana legaliseerimise poolt, eemaldades peamise tõkke teelt Kanada saamiseks esimeseks G7 riigiks, kus marihuaana tarvitamine on üleriiklikult lubatud.

Kanada parlamendi ülemkoda hääletas eelnõu poolt häältega 56-30, kuid lisas parandused, mille üle alamkoda peab veel hääletama, enne kui seadus vastu võetud saab, vahendab Reuters.

Kuigi veel ei ole kindlat kuupäeva, alates millest marihuaana müügile tuleb, oli senat üks viimaseid märkimisväärseid takistusi marihuaana legaliseerimise teel, sest mitmed konservatiivsed senaatorid olid eelnõu vastu.

Kanada tervishoiuminister Ginette Petitpas Taylor ütles varem sel aastal, et marihuaanat hakatakse müüma alles mitu kuud pärast selle legaliseerimist, sest uus jaemüügisüsteem vajab aega korralikult tööle hakkamiseks.

Senati lisatud parandused sisaldavad karmimaid reklaamipiiranguid ja provintsidele õiguse andmist otsustada, kas inimesed võivad marihuaanat kodus kasvatada. Keskvalitsus lubaks kasvatada kodus isiklikuks tarbeks kuni nelja kanepitaime.

Kuigi legaliseerimine on juba valitsuse esialgse plaaniga (juuli) võrreldes hilinenud, on mõned provintsid ja politseijõud väitnud, et vajavad rohkem aega. Provintside otsustada jäetakse see, kuidas ja kus marihuaanat müüma hakatakse.