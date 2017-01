Kanada peaminister teatas valmisolekust moslemipõgenikke vastu võtta

„Nendele, kes pagevad tagakiusamise, terrorismi ja sõja eest: kanadalased võtavad teid vastu, hoolimata teie usust. Mitmekesisus on meie jõud #WelcomeToCanada,“ kirjutas Trudeau oma Twitteri kontol.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 28, 2017