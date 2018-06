Kanada parlament kiitis kanepi legaliseerimise lõplikult heaks, esimesed poed avatakse septembris

2015. aasta valimistel oli kanepi legaliseerimine üks Justin Trudeau peamisi valimislubadusi. Justiitsminister Jody Wilson-Raybould ütles eile, et uus seadus aitab piirata laste juurdepääsu kanepile ja võtab ühtlasi ära organiseeritud kuritegevuse tuluallika.

#C45 has passed the Senate - this is an historic milestone for progressive policy in Canada as we shift our approach to cannabis. This legislation will help protect our youth from the risks of cannabis while keeping profits out of the hands of criminals and organized crime. (1/2) pic.twitter.com/guaWrS1kHG