Kanada naine mõisteti süüdi kuue vastsündinu surnukeha varjamises

Kanada kohus mõistis Andrea Giesbrechti süüdi kuues surnud lapse keha varjamise episoodis. Kohus tegi kindlaks, et Giesbrecht sünnitas kuus last ja viis nende surnukehad väljarenditavasse hoiuruumi.

Iga kuue kuriteo eest võib määrata maksimaalselt kaheaastase vanglakaristuse, vahendab The Globe and Mail.

Kohtunik Murray Thompsoni sõnul sündisid lapsed tõenäoliselt elusana, kuid et nende surnukehad olid üsna lagunenud, ei suutnud meditsiinieksperdid kindlaks teha, kuidas lapsed surid.

„Kõik tema teod viisid ühe järelduseni: et Giesbrecht oli teadlik, et need lapsed sündisid tõenäoliselt elusana ja ta soovis nende sünni fakti varjata,“ ütles Thompson esmaspäeval Winnipegis kohtuotsust välja kuulutades. „Tõendid ei jäta kahtlust, et ta varjas oma rasedusi ja neile järgnenud kõigi kuue lapse sünnitamist.“

Giesbrecht vahistati 2014. aasta oktoobris pärast seda, kui ta ei suutnud enam hoiuruumi eest renti maksta. Personal, kes pidi hoiuruumis olnud asjad oksjonil maha müüma, avas plastikust prügikasti ja tundis kummalist haisu.

Kohale kutsutud politsei avastas laste säilmed prügikottidest ja teistest anumatest hoiuruumis.

Laste tapmises Giesbrechtile süüdistust ei esitatud.

DNA proovid näitasid, et Giesbrecht oli kõigi kuue lapse ema. Tunnistajate sõnul ei rääkinud ta rasedustest kellelegi.

Thompson märkis, et Giesbrecht teadis, et oli rase ja sünnitas lapsed. Kaks last on ta sünnitanud haiglas. Lisaks sellele on ta teinud kümme seaduslikku aborti.