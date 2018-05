Kanada juhtiv ajaleht: Eesti peaminister ei tühista lepingut Putini parteiga

Peaminister Jüri Ratas pisendas intervjuus Kanada ajalehele The Globe and Mail Keskerakonna sidemeid Ühtse Venemaaga, öeldes, et 14-aastane koostööprotokoll kahe partei vahel ei ole aktiivne.

„Kui ma ütlesin, et see ei ole aktiivne, siis see ei eksisteeri enam,” ütles Ratas eile Ottawas antud intervjuus.

Vaatamata Ratase kinnitusele, et protokolli ei ole kunagi praktikas rakendatud ja tõenäoliselt ei tehtagi seda kunagi, ütles tema kommunikatsiooninõunik Johannes Merilai The Globe and Mailile, et seda ei ole formaalselt tühistatud. Merilai oli kõhkleval seisukohal selle osas, miks seda ei ole tühistatud, märkides, et „see on parteipoliitika”.

Kokkuleppe kohta Keskerakonna ja Ühtse Venemaa vahel küsiti kohaliku aja järgi eile ühisel pressikonverentsil Ratasega ka Kanada peaministrilt Justin Trudeault, kes ütles, et toetab täielikult Ratase seletust.

„Me oleme Eesti ja tema lähenemisega oma muredele Venemaa pärast väga lähedases liidus,” ütles Trudeau.