Kambodža peaministri partei teatas, et võitis valimistel kõik parlamendikohad

Peaminister Hun Seni valitsev Kambodža Rahvapartei teatas täna, et võitis valimistel kõik 125 parlamendikohta. Kriitikute sõnul ei olnud valimised ei vabad ega ausad.

„Kambodža Rahvapartei võitis 77,5 protsenti häältest ja kõik parlamendikohad,” ütles erakonna pressiesindaja Sok Eysan Reutersile. „Teised parteid ei võitnud ühtegi kohta.”

Valge Maja teatas, et kaalub samme, sealhulgas viisapiirangute laiendamist mõnedele Kambodža valitsuse liikmetele, ebaausate valimiste eest, kus Hun Senile mingit märkimisväärset konkurenti ei olnud.

Kriitikute sõnul oli valimiste näol tegemist sammuga tagasi Kambodža demokraatia jaoks pärast peamise opositsioonierakonna Kambodža Rahvusliku Päästmise Partei laialisaatmist eelmisel aastal ja selle juhi Kem Sokha vangistamist riigireetmises süüdistatuna.

Kambodža Rahvusliku Päästmise Partei endine president Sam Rainsy, kes elab eksiilis, ütles, et valimised olid „tühi võit” Hun Seni jaoks, kes on endine Punaste Khmeeride komandör ja on riiki valitsenud ligi 33 aastat.

Euroopa Liit on ähvardanud Kambodžat majandussanktsioonidega.