Kaljulaid Guardianile: britid ei saa lahkumiskõnelustel julgeolekuga kaubelda

Eesti president Kersti Kaljulaid ütles usutluses ajalehele The Guardian, et Suurbritannial ei ole võimalik lõhestada Euroopa Liitu, kasutades lahkumiskõnelustel julgeolekut vahetuskaubana.

Kaljulaid tervitas samuti kuningriigi sõdurite saabumist Eestisse, kus nende ülesanne on panustada alliansi idatiiva tugevdamisesse, kirjutab ajaleht.

Mõnede Euroopa Liidu allikate sõnul kavatseb peaminister Theresa May aga kasutada Ühendkuningriigi sõjaväe- ja julgeolekuvõimekust kauplemisartiklina eesseisvatel lahkumiskõnelustel. Valitsusjuht hoiatas juba aasta algul julgeolekust kõneldes, et kui Euroopa Liit karistab Suurbritanniat lahkumise eest, teeb ta sellega karuteene riikidele üle kogu Euroopa.

Kaljulaid keeldus Ühendkuningriigi valitsuse plaanide teemal spekuleerimast, kuid rõhutas, et Suurbritannia lahkumist ei saa julgeolekuteemadesse segada. „Diplomaatiliste arutelude juures on ääretult oluline, et eri teemasid omavahel ei segata,“ rõhutas riigipea.

Ta tunnistas, et Eestil, nagu teistelgi Euroopa Liidu riikidel, on väga kahju, et Ühendkuningriik otsustas blokist lahkuda. Kaljulaidi sõnul ollakse aga veendumusel, et Suurbritannia hakkab oma kohta laua taga igatsema.

„Kui te mõtlete suurtele probleemidele, millega maailmajagu silmitsi seisab – migratsioon, terrorism, keskkonnasituatsioon –, ei ole ühtki neist probleemidest võimalik lahendada kuidagi paremini Euroopa Liiduta,“ ütles president Kaljulaid ajalehele, „Euroopa Liit liigub raskustest hoolimata alati parema tuleviku poole.“