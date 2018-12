Kaliningradis võideldakse Immanuel Kantiga: russofoob, reetur, arusaamatute teoste autor

Poleemika sai alguse Kaliningradi lennujaama nimekonkursist, kus üheks kandidaadiks esitati ka Kanti kui omaaegse Köningsbergi elaniku nimi.

Mõte, et lennujaam võidakse ristida sakslase järgi, tekitas paljudes aga meelepaha ja käivitus kampaania, kus kutsuti üles lennujaama rüvetuse eest kaitsma. Kaliningradist valitud riigiduuma saadik Andrei Kolesnik avaldas portaalis Vzgljad arvamusloo, selgitades, et vene lennujaama „saksastamine” oleks ebapatriootlik. Samuti süüdistas Kolesnik Kanti russofoobsetes hoiakutes ja leidis, et autor, kes kirjutas „Puhta mõistuse kriitika”, ei saa olla ühegi Vene regiooni sümboliks.

Nädal tagasi määrisid tundmatud vandaalid Kantile püstitatud mälestussamba roosa värviga ja jätsid selle juurde lendlehti tekstiga: „Häbi reeturitele! Häbi Kantile! Elagu Venemaa!” Üle soditi ka Kanti hauakivi ja tema maja kunagist asukohta tähistav mälestustahvel. Sotsiaalmeedias uudist kommenteerinud Vene liberaalide seas väljendati siiski kahtlust, et tegu võib olla ka provokatiivse kunstiakti või nalja, mitte tingimata rahvusluse väljendusega.

Samas levib sotsiaalmeedias täiesti ehtne video Balti laevastiku staabiülema, viitseadmiral Igor Muhametšini poolt alluvatele peetud Kanti-teemalisest loengust (tõlge pärast videot).

Начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин Канта не читал и другим не советует. Непонятное там все, да к тому же он предатель. pic.twitter.com/tBZcTNw326 — Грани.Ру (@GraniTweet) December 3, 2018

„Kant: see on inimene, kes reetis oma kodumaa, alandas end ja tuli siia põlvili paluma, et talle antaks ülikoolis osakond, kus õpetada,” pahandab komandör. „Kirjutas mõned arusaamatud raamatud, mida ükski siinviibijatest pole kunagi lugenud ja ka lugema ei hakka! Aga meie, sõjamehed, peame mäletama, tänu kellele me täna siin oleme.”