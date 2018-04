Kaliningradi lähistel on mitu päeva ringe joonistanud Rootsi signaalluurelennuk

Venemaa Kaliningradi oblasti lähistel on viimased kaks päeva lennanud ringiratast vähemalt üks Rootsi kaitseväe signaalluurelennuk S 102 B Korpen. Venemaa peab praegu selles piirkonnas Läänemerel suuri õppusi, kus on kavas ka raketikatsetused rahvusvahelistes vetes.

Rootsi kaitsevägi kasutab Korpeneid tehniliseks signaalluureks, mis tähendab, et jahitakse näiteks radarite ja relvasüsteemide signaale, kirjutab Aftonbladet.

„See on tavaline rutiinne ülesanne,” ütles Rootsi kaitseväe pressiesindaja Magnus Jirlind uudisteagentuurile TT.

Jirlind ei tahtnud lende Vene õppusega seostada.

„Sellest, mida meie ette võtame käimas olevate Vene õppuste suhtes, me täpsemalt ei räägi. Aga meil on olnud signaalluurelennuk õhus,” ütles Jirlind.

See, kus signaalluurelennuk parajasti asunud on, ei ole aga mingi saladus: on fakt, et Korpeni lennutrajektoori võib igaüks internetist jälgida.

Teisipäeval tegi Rootsi lennuk kaheksa ringi Läänemere kohal Kaliningradi lähistel. Eile ennelõunal oli lennuk teinud neli ringi suurema piirkonna kohal.

„Me ei kommenteeri, kus me lendame või kavatseme lennata. Me viime läbi signaalluuret, mida me teeme tegelikult iga nädal,” ütles Jirlind.

Venemaa on informeerinud Rootsi võime kavatsusest harjutada suurtükituld sihtmärkide vastu õhus ja merel.

Rootsi on kindlaks määranud ohutsooni ja hoiatanud kõiki lennukeid ja laevu, et nad seda piirkonda väldiksid.