Kalev Stoicescu: Eesti ei pea kartma, et USA jätab oma liitlased külma kätte

Kaitseuuringute keskuse teaduri Kalaev Stoicescu sõnul ei pea Eesti lähimas perspektiivis kartma, et USA jätab oma liitlased külma kätte. Kuigi Trump on teinud viimastel päevadel palju vastakaid avaldusi, ei ole USA taganenud NATO kollektiivkaitsest ning Venemaa ja USA presidentide avaldused ei erinenud Helsingis põhimõtteliselt varasematest.

Kalev Stoicescu sõnul USA ei ole taganenud NATO kollektiivkaitsest aluseks olevast Washingtoni lepingu artikkel viiest. "Brüsseli NATO tippkohtumise deklaratsioon, isegi kui president Donald Trump ei süvenenud selle teksti, kannab ka tema nõusolekut kinnitavat allkirja," kinnitas Stoicescu täna Delfile.

Stoicescu sõnul nn väga vähe usutav, et Trump asub NATO-t lõhkuma Putiniga heade suhete sisse seadmiseks. "Venemaal ei oleks mitte midagi võrdväärset Trumpile pakkuda sellise kingituse eest," kommenteeris Stoicescu.

Ahto Lobjakas ja teised skeptikud eksivad Stoicescu sõnul, kui väidavad, et USA kaitsega Eesti enam arvestada ei saa ning edaspidi põhinevad kõik Ühendriikide rahvusvahelised suhted kahepoolsetel kokkuleppetel. "See on Kremli soovunelm. Putinil on Venemaal sisuliselt absolutistlik võim, kuid Trumpi puhul see nii ei ole," ütles Stoicescu.

"Trump tegi ette arvatavalt vastakaid avaldusi Brüsselis ja Londonis ning lõpuks ka Helsingis. Igaüks võib nendest avaldustest välja noppida mida tahes oma enda arvamuse või hoiaku õigustamiseks," sõnas Stoicescu.