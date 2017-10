Kaks vabariiklasest senaatorit nimetasid Trumpi ohtlikuks ja läbini valelikuks

Kaks USA vabariiklasest senaatorit seadsid eile tõsise kahtluse alla president Donald Trumpi sobivuse ametisse ning hoiatasid, et tema tegevus on riigi jaoks alandav ja ohtlik.

Arizona senaator Jeff Flake, kes teatas, et ei kandideeri järgmisel aastal uuesti, ütles emotsionaalses kõnes, et Trumpi käitumine on USA demokraatia jaoks ohtlik, ning kutsus erakonnakaaslasi seda hukka mõistma, vahendab Washington Post.

„On aeg, et meie kaasosalus ja meie kohanemine vastuvõetamatuga lõpeks,” ütles Flake. „Poliitika võib panna meid vaikima, kui me peaksime rääkima, ja vaikimine võib olla võrdväärne kaasosalusega.”

Enne Flake’i sõnavõttu seadis presidendi stabiilsuse ja pädevuse kahtluse alla Tennessee vabariiklasest senaator Bob Corker, kes äratas taas sügavalt isikliku tüli presidendiga.

Senati väliskomitee esimees Corker, kes samuti 2018. aastal uuesti ei kandideeri, ütles Trumpi üheksa kuud kestnud ametiaega kommenteerides ajakirjanikele: „Ma ei ole näinud evolutsiooni ülespoole. Tegelikult tundub mulle, et asi peaaegu et taandareneb.”

Kahe lahkuva senaatori avameelitsemine leidis aset päeval, kui Trump tegi harvaesineva külaskäigu Kapitooliumile, mis oli mõeldud vabariiklaste ühtsuse demonstreerimiseks.

Flake’i 18-minutiline kõne võis olla seni kõige tõsisem süüdistus vabariiklase suust Trumpi aadressil. 54-aastane Flake rääkis hämmastunult ja kurvalt, kohati murduva häälega sellest, mida ta peab moraali ja tsiviliseerituse närbumiseks üleriiklikus dialoogis.

„Me ei tohi kunagi pidada normaalseks meie demokraatlike normide ja ideaalide regulaarset ja suvalist õõnestamist,” ütles Flake. „Me ei tohi kunagi alandlikult leppida oma maa igapäevase lõhestamisega – isiklike rünnakutega; ähvardustega põhimõtete, vabaduste ja institutsioonide vastu; jultunud hoolimatusega tõest ja sündsusest.”

Flake lisas: „Me peame lõpetama teesklemise, et meie poliitika allakäik ja mõnede käitumine meie täidesaatvas harus on normaalsed. Need ei ole normaalsed. Hoolimatut, pöörast ja ebaväärikat käitumist on hakatud vabandama ja sallima kui „rääkimist nii, nagu asjad on”, kui see on tegelikult lihtsalt hoolimatu, pöörane ja ebaväärikas.”

Corker avaldas oma tundeid Trumpi vastu kõigepealt kolme telekanali hommikuprogrammis, siis Twitteris ja lõpuks veel ajakirjanike küsimustele vastates.

Corker ütles, et Trump on „läbini valelik”, väljendas lootust, et Trump taandub ja laseb kongressil koostada maksuplaani ilma temata, ütles, et Trump peaks jätma Põhja-Korea kriisiga tegelemise professionaalidele, ütles, et Trump ei ole rollimudel laste jaoks, ning õhutas Valge Maja abisid leiutama viise Trumpi kontrollimiseks. Veel teatas Corker, et ei toetaks Trumpi tagasivalimist.