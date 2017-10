Kaks naist ei tunnistanud end Kim Jong-uni poolvenna mõrvas Malaisias süüdi

Kaks naist ei tunnistanud end Malaisias alanud kohtuprotsessil Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni poolvenna Kim Jong-nami mõrvas süüdi.

Kim Jong-nam tapeti ülimalt toksilise närvimürgiga VX, kui ta ootas selle aasta veebruaris Kuala Lumpuri lennuväljal oma lendu. Aine tema näkku määrimises süüdistatakse 29-aastast vietnamlannat Đoàn Thị Hươngi ja 25-aastast indoneeslannat Siti Aisyahi, vahendab BBC News.

Naised väidavad, et Põhja-Korea agendid ütlesid neile, et tegemist oli naljaga telesaate jaoks.

Pyongyang on eitanud igasugust osalust Kim Jong-nami mõrvas, kuid Malaisia võimud kinnitavad, et mõrvapäeval põgenes Malaisiast neli Põhja-Korea meest, kes usutakse olevat olnud mõrvas osalenud spioonid.

Süüdimõistmise korral ootab naisi surmanuhtlus. Advokaadid rõhuvad ilmselt sellele, et tõelised süüdlased on Põhja-Korea agendid, kes Malaisiast lahkusid. Prokurör teatas aga, et kavatseb tõestada, et naised kavatsesid Kim Jong-nami tappa koos nelja Põhja-Korea mehega.