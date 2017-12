Kaks hukkunut – Hollandis toimusid hilisõhtul pussitamised, kohalike väitel süürlaste vahel

Hollandis Maastrichti linnas leidis eile hilisõhtul aset masspussitamine, mille käigus hukkus kaks inimest ja mitu sai vigastusi (kinnitamata andmetel kolm).

Politsei andmetel toimusid pussitamised Maastrichti põhjaosas elamurajoonis kahes jaos, Botsaartstraati ja hiljem Joseph Postmesstraati tänaval, mille vahele jääb kõigest paarsada meetrit.

Korravalvurid vahistasid isiku, kes võib pussitamistega seotud olla – hetkel rohkem avalikku infot pole.

Väidetavalt kohalikelt inimestelt on veebi jõudnud kõlakad, et nii hukkunud (mees ja naine) kui ka nende tapja on Süüria päritolu ning nad on omavahel sugulased.

Maastricht on Hollandi linn, kus elab 2015. a andmetel üle 120 000 inimese.