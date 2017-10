Kaitseminister Šoigu: olukord Venemaa ja NATO piiril pingestub

Sõjalis-poliitiline olukord Venemaa läänepiiril on pingeline ja võib veelgi pingelisemaks muutuda, konstateeris Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu ministeeriumi kolleegiumil.

„Kasvab bloki liikmesriikide operatiivsete ja lahinguettevalmistuse toimingute intensiivsus ja ulatus meie piiride lähedal. Ainuüksi viimase kolme kuu jooksul on Ida-Euroopa ja Läänemere maade territooriumil toimunud üle 30 õppuse,” märkis Šoigu RIA Novosti vahendusel.

Šoigu tuletas meelde, et Baltimaadesse ja Poolasse on paigutatud neli mitmerahvuselist NATO pataljoni kokku kuni 5000 mehega. Samuti paiknevad Poolas ja Saksamaal soomus- ja tankibrigaad ning USA armeelennuväe brigaad. Šoigu sõnul jätkub USA õhutõrjeelementide positsioonidele paigutamine.

Šoigu teatas, et Venemaa kaitseministeerium neutraliseerib tekkivad ohud, suurendades lääne sõjaväeringkonna allüksuste lahingupotentsiaali.

Šoigu kurtis ka, et NATO on viimastel aastatel märkimisväärselt suurendanud aktiivsust Venemaa läänepiiri lähedal ning neil õppustel on tihti avalikult Venemaa-vastane iseloom.