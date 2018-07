Kaitseminister Šoigu: NATO püüab takistada geopoliitilise konkurendi tekkimist Venemaa näol

„Lääne kolleegide sellised sammud viivad maailmas olemasoleva julgeolekusüsteemi lagunemiseni, kasvatavad veelgi usaldamatust, sundides meid võtma tarvitusele vastumeetmeid,” ütles Šoigu.

Šoigu sõnul jätkub NATO kontingentide suurendamine Ida-Euroopas: alates 2014. aastast on nende sõjaväelaste arv kasvanud 2000-lt 15 000 inimesele.

„Alates aasta algusest on läbi viidud juba üle saja õppuse, milles on osalenud kuni 80 000 sõjaväelast. Sealjuures on õppuste seeriasse kaasatud isikkoosseisu arvukus viie aastaga kasvanud kümme korda ja lahingulennuväe arvukus 11 ühikult 101-ni,” rääkis Šoigu.

Šoigu märkis, et USA abiga on Euroopasse paigutatud viis küberoperatsioonide keskust: Soome, Eestisse, Poolasse, Saksamaale ja Prantsusmaale.