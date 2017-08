Kaitseminister Onodera: Jaapanil oleks õigus Guami suunatud Põhja-Korea rakett vahelt lõigata

Jaapan võiks Guami poole suunduva Põhja-Korea raketi seaduslikult vahelt lõigata, teatas Jaapani kaitseminister Itsunori Onodera neljapäeval uudisteagentuuri Kyodo vahendusel.

Onodera ütles parlamendi alamkoja komiteele, et Jaapanil oleks lubatud anda löök raketi pihta, mis lendab USA Vaikse ookeani territooriumi suunas, kui seda hinnatakse eksistentsiaalseks ohuks Jaapanile, teatas Kyodo. See on Jaapani valitsuse ametliku seisukoha kordamine, vahendab Reuters.

Ekspertide sõnul ei ole Jaapanil praegu võimekust üle oma territooriumi Guami suunas lendava raketi allatulistamiseks.