Kaitseminister Niinistö kutsus USA Soome peamisele sõjaväeõppusele

Soome kaitseminister Jussi Niinistö esitas oma USA kolleegile James Mattisele kutse Soome peamisel sõjaväeõppusel osalemiseks aastatel 2020 ja 2021.

Niinistö esitas kutse USA, Soome ja Rootsi kaitseministrite kolmepoolsel kohtumisel Helsingis, vahendab Yle Uutiset.

„Mattis kommenteeris asja positiivselt, et harjutama peab. Aga loomulikult on neilgi oma õppuste kava ja kavasid peab kokku sobitama,” ütles Niinistö.

Hiljem ühisel pressikonverentsil ütles Niinistö Mattisele, et USA osalemine õppusel oleks kasulik ja teretulnud.

„Me näeme Ühendriikide kohalolu Läänemere piirkonnas ja mujal Euroopas stabiliseeriva tegurina,” ütles Niinistö.

Mattis kutsele otseselt ei vastanud. Selle asemel õnnitles ta Soomet iseseisvuse sajanda aastapäeva puhul ning kiitis Soome sõdurite oskusi ja moraali.

USA, Soome ja Rootsi kaitseministrite kohtumine oli esimene omalaadne ning Niinistö sõnul kavandatakse juba uut kohtumist järgmisel aastal. Selleks on Niinistö sõnul juba olemas üks kindel aruteluteema: hübriidohte puudutav koostöö ja Helsingi hübriidohtude vastase keskuse tegevus.

Niinistö teatel ei ole veel kindel, kas ministrite kohtumised hakkavad olema regulaarsed. Kaitseministrite ühenduse pidamise eesmärk on Niinistö sõnul täiendada, mitte asendada Soome ja Rootsi kahepoolseid suhteid USA-ga.

Rootsi kaitseministri Peter Hultqvisti sõnul on USA, Soome ja Rootsi kohtumine kaitseministrite tasemel väga tähtis kaitsepoliitiline sõnum. See on ka väga loomulik, sest nii Soomel kui ka Rootsil on samasugused kaitsekoostöö kavatsuste lepingud USA-ga.