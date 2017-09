Kaitseminister Mattis: USA tahab Põhja-Korea kriisile diplomaatilist lahendust

USA tahab teravnevale tuumakriisile Põhja-Koreaga diplomaatilist lahendust, teatas kaitseminister James Mattis täna.

„Meil on olemas võime Põhja-Korea kõige ohtlikumate ähvarduste tõrjumiseks, aga ka meie diplomaatide toetamiseks viisil, mis hoiab selle nii kaua kui võimalik diplomaatiavaldkonnas,“ ütles Mattis New Delhis pärast kohtumist oma India kolleegiga, vahendab AFP.

„See on meie eesmärk, lahendada see diplomaatiliselt, ja ma usun, et president Trump on olnud selles küsimuses väga selgesõnaline,“ lisas Mattis.

USA president Donald Trump ja Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un on juba pikemat aega tegelnud sõnasõjaga.

Põhja-Korea tuumaambitsioonid, sealhulgas eelmise nädala väide, et riik võib katsetada vesinikupommi Vaiksel ookeanil, on suurendanud rahvusvahelist hirmu konflikti ees.

Mattis ütles, et USA jätkab Põhja-Koreale juhtkonnale surve avaldamist diplomaatiliste kanalite kaudu.

„Me jätkame diplomaatiliselt juhitud jõupingutusi ÜRO-s. Te olete näinud ühehäälseid ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonide vastuvõtmisi, mis on suurendanud survet, majanduslikku survet ja diplomaatilist survet Põhja-Koreale,“ ütles Mattis.