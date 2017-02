Kaitseminister Mattis: USA ei ole valmis Venemaaga sõjalist koostööd tegema

USA kaitseminister James Mattis ütles, et USA ei ole valmis Venemaaga sõjalist koostööd tegema, sulgedes sellega ilmselt ukse tihedamaks koostööks võitluses Islamiriigi vastu Süürias.

Mattis ütles, et USA jätkab poliitilist suhtlemist Venemaa presidendi Vladimir Putini valitsusega, et leida ühiseid huve. Mattise sõnul peab Venemaa „ennast tõestama“ ja järgima rahvusvahelist õigust, vahendab Associated Press.

USA peatas sõjavägede vahelise koostöö Venemaaga pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt 2014. aastal.

Putin kutsus neljapäeval üles suuremale luurealasele koostööle USA ja NATO-ga.