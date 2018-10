Kaitseminister Mattis: Trump ütles, et on sada protsenti minuga

Lauri Laugen toimetaja RUS

James Mattis Foto: OGNEN TEOFILOVSKI, REUTERS

USA kaitseminister James Mattis ütles, et president Donald Trump kinnitas talle oma täielikku toetust. Äsjases intervjuus telekanali CBS saatele „60 Minutes” ütles Trump, et Mattis on „mingit sorti demokraat”, kes võib administratsioonist lahkuda.