Kaitseminister Mattis NATO liitlastele: kui liikmesriikide panus NATOsse ei tõuse, vähendab ka USA oma rolli

USA uus kaitseminister esitas NATO liitlastele ultimaatumi ja ütles, et liitlased peavad kas pidama kinni sõjalise toetamise lubadustest ja panustama allianssi rohkem või seisma silmitsi sellega, et USA muudab oma panuse transatlantilisse organisatsiooni "mõõdukamaks".

James Mattis hoiatas 27 alliansi liiget kolmapäeval toimunud kinnisel istungil NATO peakorteri juures Brüsselis. Mattise jaoks oli tegemist esimese visiidiga Euroopasse tema uues ametis.

Mattise eelkäijad on teinud korduvalt sarnaseid hoiatusi ja ähvardusi viimase kümnendi jooksul, kuid varasemalt ei ole nad kõlanud nii veenvalt.

"Ameerika kindlasti täidab oma kohustusi, kuid kui teie rahvad ei taha näha USAd muutmas oma pühendumust alliansile "mõõdukamaks", siis igaüks teist peab näitama toetust meie ühises kaitsetegevuses," ütles ta.

Ainult viis liiget 28st täidavad NATO ootusi ja kulutavad vähemalt 2% SKPst kaitsele: USA, UK, Poola, Kreeka ja Eesti.

2016. aasta andmetel panustab USA kaitsekulutusteks 3,6% SKPst ja Ühendkuningriigid kulutavad 2,2%. Samal ajal kulutab Saksamaa 1,1%, Prantsusmaa 1,7%, Itaalia 1,1% ja Hispaanias 0,9%.

Mattis ei selgitanud, mida ta pidas silmas "mõõdukama" toetuse all, kuid selge on see, et USA ei ole rahul tekkinud olukorraga.